VIDEO / Lautaro: "Real Madrid e Mbappé top, siamo pronti. L'anno scorso col Bodo..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Per molti era lui a meritare il Pallone d'Oro 2026 che invece è stavo vinto da Harry Kane: Kylian Mbappè non aveva vinto titoli né col Real Madrid né con la Francia ma si è reso protagonista comunque di una grande stagione, a suon di gol e giocate di livello.

Il francese si è poi prestato al classico gioco, molto diffuso sui social, sul 'questo' o 'quello' in merito alle sue preferenze sui precedenti vincitori del premio.

La risposta finale di Mbappé spiazza tutti ma non scontenta (quasi) nessuno.

Benzema o Dembélé?

"Ousmane Dembélé"

Dembélé o Rodri?

"Ousmane Dembélé"

Dembélé o Modric?

"Ousmane Dembélé"

Foto Adnkronos

Kaka o Dembélé?

"Ousmane Dembélé"

Dembélé o Ronaldinho?

"Scusa Ousmane, scelgo Ronaldinho"

Ronaldinho o R9?

"R9"

R9 o Cruyff?

"R9"

R9 o Platini?

"R9"

R9 o Zidane?

"Zizou"

Zidane o Messi?

"Messi"

Messi o Cristiano Ronaldo?

"Wow. Uno il jolly, passo"

Non hai un pallone d'oro preferito?

"Jolly"