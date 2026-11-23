Mbappé preferisce Dembele a Kakà e Modric e Ronaldo il Fenomeno a Dinho e Platini: ecco tutte le scelte dell'attaccante del Real
VIDEO / Lautaro: "Real Madrid e Mbappé top, siamo pronti. L'anno scorso col Bodo..."
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Per molti era lui a meritare il Pallone d'Oro 2026 che invece è stavo vinto da Harry Kane: Kylian Mbappè non aveva vinto titoli né col Real Madrid né con la Francia ma si è reso protagonista comunque di una grande stagione, a suon di gol e giocate di livello.
Il francese si è poi prestato al classico gioco, molto diffuso sui social, sul 'questo' o 'quello' in merito alle sue preferenze sui precedenti vincitori del premio.
La risposta finale di Mbappé spiazza tutti ma non scontenta (quasi) nessuno.
Benzema o Dembélé?
"Ousmane Dembélé"
Dembélé o Rodri?
"Ousmane Dembélé"
Dembélé o Modric?
"Ousmane Dembélé"
Kaka o Dembélé?
"Ousmane Dembélé"
Dembélé o Ronaldinho?
"Scusa Ousmane, scelgo Ronaldinho"
Ronaldinho o R9?
"R9"
R9 o Cruyff?
"R9"
R9 o Platini?
"R9"
R9 o Zidane?
"Zizou"
Zidane o Messi?
"Messi"
Messi o Cristiano Ronaldo?
"Wow. Uno il jolly, passo"
Non hai un pallone d'oro preferito?
"Jolly"
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