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Tra una settimana l'Inter affronterà l'Atalanta in una partita delicata che inaugura un finale di 2026 ricco di partite (9) considerando anche Champions, Coppa Italia e Supercoppa italiana contro la Lazio.

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La Gazzetta dello Sport racconta alcune novità lato Atalanta proprio in vista della partita contro l'Inter: la squadra di Sarri non ha iniziato così bene la stagione anche a causa di diversi infortuni, specialmente in difesa. Questa pausa, però, permette all'Atalanta di recuperare giocatori già per la partita di domenica:

"Ieri la squadra ha chiuso la settimana con una seduta mattutina a Zingonia. Torello e attivazione generale per cominciare, quindi una serie di esercitazioni tecniche ad alta intensità, seguite da partitelle a ranghi ridotti in spazi grandi per concludere la sessione di allenamento. Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen, Gianluca Gaetano, Odilon Kossounou e Raoul Bellanova hanno lavorato in palestra e svolto lavoro individuale in campo. Terapie e palestra invece per Isak Hien e Thomas Pompei.

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Maurizio Sarri ha lasciato un paio di giorni liberi alla squadra che tornerà al centro sportivo di Zingonia martedì pomeriggio. Tra il recupero degli infortunati e il rientro dei nazionali, l’allenatore inizierà a preparare la sfida contro l’Inter di domenica prossima a Bergamo. Raspadori, Kristensen, Gaetano e Bellanova dovrebbero essere recuperati per la sfida ai campioni d’Italia. Con quale minutaggio, sarà solo l’evoluzione delle singole situazioni a indicarlo", scrive la Rosea.