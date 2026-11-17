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Buone notizie per Maurizio Sarri in vista del posticipo di domenica sera tra Atalanta e Inter. Il tecnico degli orobici recupera sia Bellanova che Raspadori: entrambi si sono allenati oggi in gruppo e saranno a disposizione per il derby lombardo. con i campioni d'Italia.

Getty Images

Bellanova e Raspadori si sono allenati in gruppo. Gaetano, Hien, Kossounou e Kristensen hanno fatto palestra e lavoro individuale in campo. Terapie e palestra invece per Pompei.