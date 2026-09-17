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Avete preso Hakan Calhanoglu (qui le ultime sul suo futuro) come top del vostro centrocampo? Attualmente è ai box per infortunio e SOS Fanta in vista della sosta ha dato consigli preziosi sulla gestione del turco.

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"Risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra: questa la diagnosi ufficiale sull'infortunio accusato da Hakan Calhanoglu prima di Inter-Udinese. Il centrocampista turco - un vero e proprio top al fantacalcio, già 2 gol in 3 partite a voto - salterà il big match contro la Roma di sabato e tornerà dopo la sosta. Avrà così tre settimane per tornare al 100% della condizione in vista della ripresa: tutto lascia pensare che possa tornare subito alla ripresa del campionato il 10 ottobre contro il Parma.

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Se lo avete in rosa, è chiaramente da tenere durante questa sosta, non cascate nel tranello infortunio, perché alla ripresa ci sarà già. Se il possessore non lo vuole più per la paura di questi infortuni, è il momento perfetto per prenderlo... con un piccolo sconto", si legge.