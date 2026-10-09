GUARRO e PACE EP22: La domanda che bisogna farsi su Stankovic e il retroscena sull'offerta

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Tegola Curtis Jones per Cristian Chivu e l'Inter. L'allenatore nerazzurro ha perso l'inglese ex Liverpool per il Parma domani alla ripresa, ma non solo: lo stop sarà decisamente più lungo.

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Ne parla così La Gazzetta dello Sport: "Curtis Jones si è infortunato sul più bello, proprio nel momento in cui stava iniziando a piantare la bandiera in mezzo. Prima il dolore in allenamento, poi un giorno di attesa come da prassi nei guai muscolari e alla fine ieri gli esami medici che hanno certificato il problema di questo 25enne: tecnicamente, è un “risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra”.

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Servirà un mese circa per rivedere il campo, nulla la possibilità di poter giocare il derby di Milano del 31 ottobre. Se tra terapie e recupero tutto andrà liscio, si può immaginarlo disponibile nella sfida in casa contro il Como dell’8 novembre, giusto dopo la nuova trasferta di Coppa in casa del Feyenoord", si legge.