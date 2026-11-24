Amorim perde il centrocampista croato: nella gara contro il Frosinone si è procurato un risentimento muscolare al retto femorale destro
VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Mercato? In Italia possiamo spendere max 30 mln a giocatore. Modric..."
Il Milan perde Luka Modric. Il giocatore croato si è fermato per un risentimento muscolare al retto femorale destro che si è procurato nella gara vinta contro il Frosinone, da quanto riportato su Skysport.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Per questo il calciatore rossonero salterà la sfida di Europa League ad Atene contro l'Olympiacos in programma giovedì 26 novembre ed è a forte rischio per la partita contro il Cagliari di lunedì prossimo. Probabile possa tornare per la sfida contro il Parma, in programma a San Siro il prossimo 6 dicembre.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA