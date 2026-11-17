Oggi l'Inter è tornata ad allenarsi alla Pinetina. Chivu ha ritrovato, come vi abbiamo raccontato, Lautaro Martinez e Marcus Thuram: i due hanno svolto l'allenamento di oggi in gruppo. Entrambi puntano ad essere tra i convocati della gara contro l'Atalanta. "Per l'argentino è il primo allenamento dopo l'infortunio, sarà quindi un osservato speciale negli allenamenti. Saranno sicuramente verificate i miglioramenti e le condizioni del calciatore - ha spiegato Barzaghi - e quindi nei prossimi allenamenti si vedrà, non ci saranno forzature anche in vista della gara di Champions contro lo Stoccarda".

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Thuram, che era stato convocato dalla Nazionale francese ed era stato costretto a dare forfait dopo aver risposto alla convocazione, ha avuto un leggero risentimento muscolare. Per lui una settimana di sedute personalizzate e oggi il ritorno in gruppo con i compagni come da programma. Da domani rientreranno i Nazionali. Previsto anche l'arrivo di Akanji che ha lasciato anticipo il ritiro della Svizzera per un problema che però sembra già superato e quindi il giocatore rientrerebbe ad Appiano a pieno regime.

Inoltre alla fine della prossima settimana è atteso da programma il rientro in gruppo di Stankovic e tra due settimane quello di Bonny.

(Fonte: SS24)