Manuel Akanji ha giocato con la Svizzera nella gara della Nations League contro la Macedonia del Nord vinta tre a zero. A margine della partita, il difensore dell'Inter ha fatto la sua analisi: «Abbiamo giocato bene - ha dichiarato a SRF - ma abbiamo commesso molti errori e non siamo riusciti a conquistare molti palloni. I giovani si sono integrati bene nella squadra e hanno mostrato ottime prestazioni, sia in allenamento che in partita».

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

«La fascia di capitano al posto di Xhaka? Quando Granit ed io siamo in campo, discutiamo di molte cose. In definitiva, però, la piena responsabilità ricade su di lui. Io sono il vice-capitano e cerco di supportarlo al meglio delle mie possibilità. Ovviamente sono una persona diversa da Granit e faccio le cose in modo diverso da lui. Se lascerò la fascia a novembre? Assolutamente sì. Sono contento che Granit torni e prenda il mio posto. Quando tornerà, è chiaro che sarà di nuovo il capitano», ha detto a proposito del compagno. Il giocatore del Sunderland e della Nazionale è al centro di un'indagine della Procura di Lucerna per un presunto falso pass sanitario del novembre 2022 e per questo ha rinunciato, di comune accordo con la Federazione, alla convocazione di ottobre.

(Fonte: kicker.ch)