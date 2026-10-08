Dopo la vittoria della sua Svizzera, in zona mista a Manuel Akanji è stato chiesto anche del momento del Manchester City accusato di aver utilizzato finte sponsorizzazioni e finanziamenti fino ad un mln di euro che sarebbero stati versati dalla stessa proprietà del club violando le regole della Premier League.

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Il difensore svizzero è arrivato all'Inter proprio dal City (giocava nella squadra di Guardiola quando i nerazzurri la affrontarono nella finale del 2023) e quindi i giornalisti gli hanno chiesto proprio di quanto sta accadendo in Inghilterra: «Sento ancora molti dei miei ex compagni. Ma non so più di quanto voi non sappiate - ha detto ai cronisti il difensore - e ci hanno detto di stare tranquilli, che è tutto sotto controllo e che non è successo nulla di grave. Mi fido di chi è alla guida del City e credo che sia vero. Spero comunque di non perdere i miei titoli. Sarebbe un peccato. In ogni caso vedo e sento tutto dai notiziari, non so altro».

Il calciatore si è poi innervosito per le domande sui casi di Xhaka ed Embolo che avrebbero falsificato dei certificati Covid. «Chissà cos'altro scopriranno? Voi state ancora cercando cose sul covid successe cinque anni fa», ha risposto e le sue parole hanno creato grosse polemiche sui media.

(Fonte: nau.ch - spox.com)