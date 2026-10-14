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Toby Alderweireld, ex difensore belga tra le altre di Tottenham e Ajax, ha parlato al podcast HLN dopo la vittoria del Bruges contro l'Inter:

"Questa vittoria è tutt'altro che immeritata. Il Club ha avuto molte più occasioni di quanto suggeriscano i quattro gol sul tabellino. Il modo in cui hanno conquistato la vittoria è stato fantastico e un esempio per tutte le squadre belghe. È stata davvero una serata storica per il Club Brugge e per il calcio belga"

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"Tra i giocatori che si sono messi in luce, ovviamente non possiamo ignorare Tresoldi. Ciò che trovo fantastico in lui è la sua completezza. In area di rigore è bravo negli inserimenti, sta migliorando nel pressing ed è piuttosto forte nel tenere palla. Ma la cosa più importante di tutte è la sua testa. Quello che intendo dire è: in ogni intervista traspare il suo essere simpatico e altruista. Ha segnato tre gol, eppure menziona anche Vermant, che è il suo rivale in attacco, perché non è sempre stato il numero uno indiscusso. Questo la dice lunga. Quel ragazzo ha un potenziale enorme, e non ha ancora raggiunto la fine del suo percorso. Continuerà a crescere"

“Le prossime due partite sono importantissime. Bisogna vincere in casa contro il Lens. E poi bisogna andare in trasferta contro il PSV. Se guardiamo alla partita contro l'Inter, questo quadro calza a pennello: il PSV è una squadra che, soprattutto in casa, vuole sempre tenere il possesso palla e giocare un calcio offensivo. Dopo aver rivisto la velocità di Forbs contro l'Inter, sai che potrai mettere in difficoltà il PSV in contropiede. Ma comunque, un passo alla volta. Prima bisogna ottenere un risultato positivo contro il Lens, perché se non lo fai, avrai già perso un po' del valore di questi tre punti contro l'Inter"