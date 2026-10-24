Il quarto uomo ha richiamato l'arbitro e mi ha cacciato fuori. Ma non avevo detto assolutamente nulla. Ormai è andata, mi spiace. Ma la prossima volta mi siedo in panchina e non mi muovo più. Perché tutte le volte che io mi muovo vengo buttato fuori. L'anno scorso credo di aver pagato una cosa come 80 mila euro di multa e d'ora in avanti devo smettere, non mi devo muovere o non andare più in panchina. Tutti gli altri vanno in campo, ribaltano, io sono stato fermo tutta la sera è sono stato cacciato fuori. Ringrazio Sacco... Sacco... Saccani come si chiama... Per il resto devo fare solo i complimenti ai miei ragazzi».

dazn

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Così Massimiliano Allegri, alla fine della partita che è finita tre a tre, contro la Roma e nella quale è stato espulso dal direttore di gara.

L'allenatore azzurro ha anche detto: «Quando sembrava stessimo per vincere? Stasera fatta una gara buona difensivamente contro una squadra forte. Abbiamo fatto il tre a due e poi abbiamo subito il terzo gol e su quello non possiamo fare di più. Giocando con questo spirito risaliremo sicuramente la classifica. Numeri poco allegriani in difesa? Ho cambiato modo di giocare, ora voglio giocare tutto all'attacco. La svolta è arrivata da inizio stagione e se posso metto anche quattro attaccanti».

La posizione di De Bruyne da trequartista? Lo spirito della squadra è questo. Abbiamo lasciato due punti per strada, sono arrabbiato per il finale della gara e non sono neanche lucido nell'analizzare la gara. Una volta in 25 anni posso sbagliare anche io. Hojlund si deve sbloccare? Tre opportunità stasera, si sbloccherà. Badiashile? Ha subito un infortunio, valuteremo nelle prossime 48 ore. Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Ditelo voi com'è. Stasera non sono lucido per la prima volta per dare delucidazioni per la partita, quindi vi ringrazio e vi auguro una buona serata».

(Fonte: DAZN)