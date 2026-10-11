VIDEO / Tifosi incontrano Thuram a Milano: "Chi sei?". E lui fa finta di essere...

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l'1-1 contro il Sassuolo, Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato così: "Quando non vinciamo non siamo mai soddisfatti, abbiamo mostrato miglioramenti ma dobbiamo migliorare. Abbiamo reagito bene al loro inizio, abbiamo meritato il vantaggio ma dopo il gol avremmo dovuto fare meglio, non possiamo prendere gol così su angolo, dobbiamo migliorare"

"Dobbiamo continuare a fare le cose che stavamo facendo fino al gol, non mettere la partita sulle transizioni ma sul possesso. Avete visto anche voi: volevamo vincere, volevamo trovare le giuste combinazioni, è una questione di mentalità, fare gol e continuare a spingere"

Getty Images

"Stiamo lavorando sulla costruzione, in qualche fase della partita si vede, dobbiamo migliorare nelle combinazioni nell'ultimo terzo di campo, dovevamo fare meglio, ci stiamo provando ed è uno degli ultimi step per arrivare ad essere più pericolosi"