Neanche con i cambi contromisure? Sono stati i migliori, abbiamo pagato troppo a livello fisico, sono stati più bravi. Abbiamo sofferto sugli esterni e non riuscivamo a coprire e a fare pressing giusto. Pagata la stanchezza della gara contro la Francia, ma hanno meritato». Così Roberto Mancini, alla fine della partita tra Belgio e Italia, persa 4-1 dagli Azzurri che erano primi nel girone della Nations League e si ritrovano eliminati.

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-Mancata la reazione questa sera?

Sono serate che in un percorso di miglioramento possono capitare, da queste partite serve trarre spunti importanti.

-Ma non deve cambiare la percezione del percorso...

Per come siamo arrivati qua avevamo possibilità di andare avanti per il buon percorso fatto, ma la squadra è forte e sapevamo sarebbe stata difficile. Ci hanno messo in difficoltà. Siamo dispiaciuti ma anche questa serata ci servirà.

(Fonte: RAI1)