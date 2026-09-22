Emiliano Bigica, allenatore dell'Inter Under20, ha parlato a Rai Radio 1 durante Zona Cesarini, programma nel quale è intervenuto per parlare di un evento di beneficenza dedicato alla memoria di Igor Protti, suo compagno, come Andrisani nel Bari. I due sono stati intervistati sull'evento: «Sarà un modo per ricordare Igor nel giorno del suo compleanno», ha detto l'allenatore nerazzurro.

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Poi ha anche avuto modo di rispondere ad una domanda sul suo momento alla guida della Primavera dell'Inter. «È capitata questa opportunità e sono felice di essere arrivato alla corte nerazzurra. Siamo partiti bene in questo campionato ed è iniziato un bel percorso che speriamo ci dia belle soddisfazioni a fine anno», ha detto sulla sua squadra che è in testa al campionato con 13 punti. I ragazzi nerazzurri hanno vinto 4 partite e ne hanno pareggiata una, hanno subito cinque gol e ne hanno segnati 15. Come la prima squadra.

(Fonte: Radio Rai)