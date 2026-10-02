Né Alessandro Bastoni, né Francesco Acerbi: è un altro il giocatore dell'Inter da cui ha imparato di più Yann Bisseck. Queste le sue parole di ieri al Festival dello Sport (qui tutta l'intervista):

"Cosa ho imparato dai difensori con cui ho giocato? Ho giocato anche con Darmian, la persona da cui ho imparato di più. E' un giocatore molto intelligente, gioca prima con il cervello. Tutti gli altri anche sono difensori di altissimo livello, anche adesso sto imparando tanto. Ci sono tante cose che posso e devo ancora imparare a fare meglio, ma con la fiducia dei compagni, del club e del mister la strada è quella giusta".