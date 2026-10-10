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Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Inter-Parma, Federico Cherubini, DS del Parma, ha parlato così del match di San Siro:

"Cambio Cuesta-Gilardino? L'anno scorso abbiamo fatto una scelta coraggiosa, abbiamo vissuto tante difficoltà ma è stato un anno in cui abbiamo sempre trovato motivi per unirci e superarle. Quest'anno abbiamo reagito in maniera diversa di fronte alle difficoltà, è meglio lasciarsi quando le cose vanno non dico bene, l'abbiamo fatto dopo una vittoria e ad oggi siamo salvi perché è corretto non approfittare di un momento negativo"

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Tanta qualità

"Abbiamo costruito un organico più completo, comprendiamo il pensiero dei tifosi, perdere i giocatori importanti non è facile ma ragioniamo su un progetto che possa durare nel tempo abbinando sostenibilità e competitività, oggi inizia la sfida di Gilardino. Il Parma di Gilardino è difficile da emulare, è cambiato il sistema ma siamo ambiziosi, vogliamo crescere in maniera sostenibile. Non diamo per scontato che il Parma sia in Serie A, la storia non dice questo. Vogliamo alzare l'ambizione, Gilardino è una persona motivata, di lui mi è sempre piaciuta l'umiltà, non è a Parma per quello che ha fatto da calciatore, si è conquistato tutto partendo dalla Serie D, viene da una stagione difficile e vuole riscattarsi"