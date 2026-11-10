Fulvio Collovati, su La Repubblica, parla dell'Inter che si è vista contro il Como, un'Inter diversa rispetto a quella che si era vista nel derby e negli approcci di tutte le gare del campionato. Una squadra più solida e attenta: «Il crinale è stato Inter-Shakhtar Donetsk, il 21 ottobre. In inferiorità numerica, dopo l'espulsione di Bastoni, la squadra si è compattata e ha spostato il focus sulla fase difensiva. In dieci, tutti hanno tenuto le loro posizioni, anche i centrocampisti. Ed è quello che poi abbiamo visto contro il Como».

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Contro il Milan, l'errore è stato schierare una sola punta. Un gesto di eccessivo rispetto, che ha galvanizzato i rossoneri e che non si può spiegare del tutto con lo stato di forma precario di Pio Esposito e Bonny», ha aggiunto.

(Fonte: La Repubblica)