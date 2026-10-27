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A Sky Sport, Paolo Condò ha posto una domanda a Cesc Fabregas in ottica scudetto dopo la vittoria per 3-1 del Como sul campo del Torino: "Parliamo di crescita, il numero più ovvio è quello dei punti. Due anni fa avete fatto 18 punti nel girone d'andata e 31 nel girone di ritorno. L'anno scorso 33 punti all'andata e 38 al ritorno, siete sempre cresciuti. Adesso avete 4 punti di vantaggio sul campionato scorso. Ci vado diretto: se riuscite a proseguire questa crescita come numero di punti siamo non dico da scudetto ma da lotta per lo scudetto: questo è il vostro traguardo? Lottare per lo scudetto quest'anno?"

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Fabregas ha risposto così: "Conosci bene la risposta. Quest'anno è il primo anno della storia che giochiamo in Champions, non giochiamo in Conference o in Europa League che puoi fare più rotazioni. Sbagli una partita in Champions e perdi 5 o 6-0, il livello è quello. Dobbiamo trovare la migliore soluzione in ogni partita, abbiamo giocato col Sassuolo 66 ore dopo lo United, non sono neanche 3 giorni completi. Per forza bisogna fare delle rotazioni, non si può avere stabilità di gioco e di giocatori. Abbiamo 6 infortuni e non so neanche quanti punti abbiamo, non guardo i punti che abbiamo perché non mi interessa, siamo ad ottobre. Guardo le prestazioni, voglio vedere una squadra come gioca e alzare il livello sempre, è un percorso di crescita e dobbiamo continuare così"