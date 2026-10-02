Pantaleo Corvino, ex dirigente tra le altre di Fiorentina e Lecce, ha parlato a TMW Radio anche della Serie A partendo dalla Juventus:

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"Io sono sicuro che la Juve è condizionata dagli infortuni di elementi importanti, vedi Yildiz. C'era da aspettarsi di più ma con questi handicap siamo alla sesta giornata. Si capirà più avanti la situazione. Inter, Juve, Napoli, Milan e Roma erano partite per questa lotta per i primi quattro posti. E poi ci sono Como e Atalanta. ma è ancora troppo presto per dire qualcosa. Magari recuperando gli infortunati la Juve può essere all'altezza delle altre.

L'Inter non lascia spazio a niente. Il Napoli ha conteso gli ultimi scudetti, ma quest'anno sul mercato ha fatto poco perché ha investito troppo e tanto per fare la squadra a Conte. Allegri non ha avuto mercato, quindi c'è un allenatore nuovo ma questo porta anche ad avere dei suoi riferimenti, dei calciatori con le caratteristiche che cerca. E così non è stato. E' la squadra di Conte, poi mettici pure gli infortuni importanti, e ora sta soffrendo.

La Roma si sta confermando, con il lavoro di Gasperini che sta venendo fuori. Chi sta patendo come la Juve è il Milan. Credo che il calcio sia un'azienda e c'è un management che gestisce. Questo è mancato questa estate e può essere un motivo di sofferenza della squadra".