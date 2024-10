Federico Dimarco, esterno sinistro dell'Inter, è intervenuto ai microfoni della Domenica Sportiva per commentare il successo di misura ottenuto all'Olimpico contro la Roma: "Sappiamo com'è andato il derby, non voglio neanche star qui a parlarne. Siamo ripartiti bene dopo quella sconfitta e abbiamo fatto 3 vittorie di fila, più quella di oggi (ieri, ndr) 4. Napoli avversario più temibile per lo scudetto? Sappiamo che il Napoli è una squadra forte, l'anno scorso magari non ha fatto una grande stagione, però ha giocatori forti e ha fatto acquisti importanti. Non sono solo loro lì davanti, ci sono anche Juventus e Milan. Sappiamo che sarà un campionato difficile.