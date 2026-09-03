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Ha fatto un po' discutere il premio di tecnico dell'anno, al Gran Galà del Calcio, assegnato a Cesc Fabregas, che ha portato il Como in Champions League, e non a Cristian Chivu, che ha vinto lo scudetto e la Coppa Italia al primo anno con l'Inter.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha commentato così il premio a Fabregas: "Il Como è lì grazie a Fabregas, è intelligente. E' stato premiato come miglior tecnico perché ha fatto l'impresa più difficile. E' più facile vincere lo Scudetto con l'Inter che arrivare quarto col Como. L'impresa più alta è quella di Fabregas. C'è una valutazione mediatica anche: Chivu è schivo, non lascia la traccia che lascia Fabregas".

Su Carnevali e la Juventus

"Gli obiettivi devono esser due: l'Europa League, che ti consente di guardare la Champions, che è l'obiettivo di tutte le società. E poi il campionato, dove deve arrivare tra le prime quattro. E' più forte? Sì, perché Spalletti ha iniziato il lavoro da luglio, può formare il gruppo, lo scorso anno ha preso una squadra in corsa, non sua, e ha fatto fatica. Quest'anno ha giocatori che gli vanno meglio, si è rinforzata la rosa. Nico Gonzalez può diventare determinante. Per tre anni a Firenze ha conquistato lui le coppe. E' un uomo importante, ha giocato da esterno, da falso nueve, per me avrà più spazio".