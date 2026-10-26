«Chi merita di più il Pallone d'Oro? Una grande serata di calcio. Tutti i candidati meritano il premio: è difficile decidere. Dovrebbero vincere tutti per diversi motivi, difficile sceglierne uno». Così Luis Figo, presente a Londra per la cerimonia di consegna del premio di France Football, ha parlato del premio e pure del prossimo derby ai microfoni di DAZN.

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-Cosa ne pensa dell'Inter di Chivu? La sta seguendo?

Seguo sempre l'Inter, ce l'ho nel cuore. Chivu è un buon amico e gli auguro sempre il meglio.

-C'è il derby sabato sera...

Forza Inter.

-Un saluto ai tifosi nerazzurri...

Ciao a tutti, vi voglio bene!

(Fonte: DAZN)