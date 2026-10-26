Da DAZN le parole dell'ex giocatore nerazzurro sul derby di Milano e sul premio di France Football
Inter-Fiorentina: la vittoria non cancella lo scandalo degli scandali. Thuram meglio di Lukaku prime
«Chi merita di più il Pallone d'Oro? Una grande serata di calcio. Tutti i candidati meritano il premio: è difficile decidere. Dovrebbero vincere tutti per diversi motivi, difficile sceglierne uno». Così Luis Figo, presente a Londra per la cerimonia di consegna del premio di France Football, ha parlato del premio e pure del prossimo derby ai microfoni di DAZN.
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-Cosa ne pensa dell'Inter di Chivu? La sta seguendo?
Seguo sempre l'Inter, ce l'ho nel cuore. Chivu è un buon amico e gli auguro sempre il meglio.
-C'è il derby sabato sera...
Forza Inter.
-Un saluto ai tifosi nerazzurri...
Ciao a tutti, vi voglio bene!
(Fonte: DAZN)
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