Non immaginavano, ma ci speravano sicuramente e avevano premesso che volevano solo godersi il momento. Sebastiano Esposito ha esordito questa sera con la maglia dell'Italia e ha giocato in attacco insieme al fratello Pio nella gara contro la Turchia.

Foto pubblicata su Instagram da Sebastiano Esposito

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Una serata da toccare il cielo con un dito per i due calciatori che all'Inter sono stati insieme solo nel periodo del Mondiale per Club, poi Seba è stato ceduto al Cagliari. Oggi, dopo un'estate complicatissima, gioca nel Sassuolo e il suo buon avvio ha convinto Mancini a convocarlo.

Esposito Brothers

Il ct gli ha anche dato una chance e lo ha messo accanto all'altro Esposito, il fratello più piccolo (nella loro famiglia c'è anche una sorella e il fratello maggiore, Salvatore, gioca nella Samp), nella seconda gara della Nations League.

Un'emozione grandissima che il calciatore neroverde ha descritto con un post sui social.E gli sono bastate poche parole per rendere l'idea: "L’inno urlato al fianco di mio fratello, l’esordio, la vittoria. Un sogno", ha scritto. E ha postato le immagini della serata accanto al fratellino. È la storia di una passione di famiglia, di due ragazzi che dopo tanti sacrifici raggiungono un piccolo traguardo. E se ne pongono altrettanti davanti. Senza mai dimenticare dove tutto è cominciato.