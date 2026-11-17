L'ex ad di Milan e Monza, Adriano Galliani, ha parlato a margine della presentazione del trofeo Galbiati parlando anche della candidatura a presidente della FIGC in contrapposizione con MalagÃ².

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il dirigente ha parlato della decisione di non ricorrere contro l'appoggio del Genoa a MalagÃ². Il club rossoblÃ¹ si era espresso a favore di Galliani salvo poi cambiare idea in corsa: "Ho pensato di non fare nessun ricorso perchÃ© il calcio ha giÃ i suoi problemi e ha bisogno di serenitÃ . Anche se continuo a essere convinto che sia un vulnus non si possa dare un voto due volte, perchÃ© cosÃ¬ in qualunque momento un voto puÃ² essere tolto allâ€™ultimo minuto e in qualunque momento puÃ² diventare una compravendita di voti. I miei cinquant'anni di calcio mi hanno imposto questa scelta. Ottimista? Non voglio essere nÃ© fiducioso e nÃ© non fiducioso: siamo due candidati e uno vincerÃ con serenitÃ . Vedremo come andranno le coeÂ».

Al dirigente Ã¨ stato chiesto anche se confermerÃ Mancini da ct in caso diventasse lui il numero uno della Federcalcio: Â«Se vincessi le elezioni FIGC confermerei Mancini come Ct? Ma no, questa roba qui, siccome non sono presidente, ma assolutamente sÃ¬ in ogni caso, certamente sÃ¬. Sono troppe le cose che io penso si debbano fare e le ho scritte nel mio programma elettorale, dovremmo parlare fino a mezzanotte e mezzaÂ».

«Varela? Ãˆ capocannoniere della Serie A, complimenti a chi lo ha scovato perchÃ© mi sembra un buonissimo giocatoreÂ», ha concluso sull'attaccante del Monza.

(Fonte: SM)