Gian Piero Gasperini, su DAZN, ha parlato alla fine della gara contro il Como. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso sul pari contro i lariani: Â«Credo che Dybala sia stato straordinario anche quando siamo stati in dieci a ripulire azioni non facili da ripulire in inferioritÃ numerica. Ha fatto come i suoi compagni una partita di grande spessore. Non ricordo palloni persi, mi sembra nuovamente forte nello spunto. Peccato per quella situazione nel primo tempo, poteva fare gol. PerÃ² anche oggi Ã¨ stata una prestazione straodinariaÂ», ha detto a proposito del suo giocatore.

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«Uscito Malen quella era la situazione naturale, ma mi ha convinto a farlo restare in campo. Potevano anche nascere azioni di pericolo ed Ã¨ stato continuo per tutti i novanta minuti anche se lui era quello piÃ¹ penalizzato nello stare in mezzo ai due centrali del Como. Ma lo ha fatto con grande intelligenza, con la qualitÃ da calciatore vero, di chi conosce il calcio. Non rischiato nulla in difesa? Abbiamo avuto nel primo tempo ottimi situazioni per fare gol. E ne ha avuto di ikmportanti anche il Como. Abbiamo dato la sensazione di poter andare in vantaggio, poi abbiamo giocato trenta minuti in dieci contro una squadra come il Como il rammarico Ã¨ quello. Non so come sarebbe finita ma eravamo fiduciosi di avere ottime chance. CosÃ¬ siamo stati costretti a difenderci e lo abbiamo fatto con grande ludiciditÃ e ordine. Chiaro che se giochi trenta minuti in dieci, esci con un pari, va bene lo stessoÂ».

DAZN

Prossimo avversario Mourinho

Gasperini su Malen

«Quanta fiducia dÃ una partita cosÃ¬? Gollini Ã¨ stato bravo anche nel gioco di rilancio con i piedi. La squadra lo ha messo in questa situazione ed Ã¨ stato attento e preciso, lui Ã¨ un portiere che saprÃ sostituire molto bene Svilar. Poi la sfida col Real in CL contro Mourinho? Se guardo al Real Ã¨ una squadra di campioni incredibili, in campo e in panchina, affrontiamo una squadra fortissima dell'Europa e ha fatto un mercato straordinario. JosÃ© a Roma ha lasciato un ricordo e un amore straordinario tra i tifosi, ma questa Ã¨ una squadra diversa anche se non sono passati tanti anni. La squadra mi sta dando tante soddisfazioni: servivano un grande morale, grande condizione e grande cuore per giocare in questo modo a ComoÂ».Â«Espulsione Malen? C'Ã¨ un fallo ripetuto su Malen. Dire che lui faccia un gioco violento Ã¨ difficile da sostenere e ha avuto uno slancio dopo essere stato trattenuto. Quello che Ã¨ brutto il salto, non c'Ã¨ l'intenzionalitÃ da parte sua, non Ã¨ nelle sue corde, un episodio che ha imbruttito una partita bellissima. Fermando il fotogramma Ã¨ facile da giudicare, ma il calcio non Ã¨ fatto da fotogrammi. Non c'Ã¨ nessuna volontÃ o determinazione a far male da parte di Malen, importante Ã¨ il concetto, smettiamola con i fotogrammi: Ã¨ ora. Falsificano la realtÃ : una cosa che abbiamo purtroppo subito per anni questa cosa e da ques'tanno c'Ã¨ un calcio piÃ¹ vero, non tormiamo piÃ¹ indietro con questi fotogrammi assurdiÂ», ha concluso.

(Fonte: DAZN)