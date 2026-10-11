Pierluigi Pardo, su DAZN, ha commentato la partita di Como tra la squadra di Fabregas e la Roma di Gasperini. Una gara che Ã¨ finita 0-0 con un'espulsione, quella di Malen, primo rosso in carriera per lui. La squadra giallorossa Ã¨ comunque riuscita a resistere in dieci e a tenere almeno un punto contro gli uomini dell'allenatore spagnolo.

Getty Images

Alla fine della partita, il telecronista ha commentato il pareggio riferendosi alla partita giocata dai giallorossi contro l'Inter e finita due a due. Dopo quella partita le due squadre si erano trovate a 16 punti appiate in testa alla classifica con la Lazio che oggi gioca con il Monza.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

«Veniamo da una partita che Ã¨ Roma-Inter, celebrata come una grande partita, molto spettacolare. La partita tra Como e Roma Ã¨ stata una grande partita ma poco spettacolare. Non Ã¨ stata una partita bella sul piano delle occasioni, ma le due squadre hanno mostrato la pasta di alta classificaÂ», ha sottolineato il giornalista.

(Fonte: DAZN)