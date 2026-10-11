A Como la partita che prometteva benissimo non si Ã¨ sbloccata ed Ã¨ finita zero a zero

Eva A. Provenzano
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Pierluigi Pardo, su DAZN, ha commentato la partita di Como tra la squadra di Fabregas e la Roma di Gasperini. Una gara che Ã¨ finita 0-0 con un'espulsione, quella di Malen, primo rosso in carriera per lui. La squadra giallorossa Ã¨ comunque riuscita a resistere in dieci e a tenere almeno un punto contro gli uomini dell'allenatore spagnolo.

malen como roma espulsione
Getty Images

Alla fine della partita, il telecronista ha commentato il pareggio riferendosi alla partita giocata dai giallorossi contro l'Inter e finita due a due. Dopo quella partita le due squadre si erano trovate a 16 punti appiate in testa alla classifica con la Lazio che oggi gioca con il Monza.

ROMA COMO GASPERINI

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«Veniamo da una partita che Ã¨ Roma-Inter, celebrata come una grande partita, molto spettacolare. La partita tra Como e Roma Ã¨ stata una grande partita ma poco spettacolare. Non Ã¨ stata una partita bella sul piano delle occasioni, ma le due squadre hanno mostrato la pasta di alta classificaÂ», ha sottolineato il giornalista.

(Fonte: DAZN)

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