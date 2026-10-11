"Se guardiamo il fotogramma, allora l'espulsione è giusta ma non ha fatto nessun gioco violento", dice Gasperini su Malen
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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Como-Roma 0-0, Gian Piero Gasperini ha parlato così della partita del Sinigaglia: "Abbiamo fatto una partita con lucidità e attenzione, l'anno scorso in dieci nella stessa situazione abbiamo subito mentre quest'anno abbiamo dato la sensazione di essere molto più solidi. Peccato, ci dispiace perché 30' in dieci non era facile ma il resto della partita abbiamo fatto altrettanto bene"
Espulsione Malen borderline?"Se torniamo a fermare i fotogrammi ci sta tutta: per fortuna siamo usciti da quell'era, che è durata diversi anni, che ha stravolto il gioco del calcio. Malen è così, se fai vedere il fotogramma allora ci sta uscire. Poi c'era un fallo su di lui, non ha cercato il gioco violento"
Gollini"Era stato convocato anche in Nazionale, poi forse aveva un po' perso la voglia di fare e imparare, io ho preso altre strade ed era stato un po' polemico. È maturato ed è un buon portiere, questo l'ho sempre saputo"
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