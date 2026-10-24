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Intervenuto ai microfoni di Dazn, Gian Piero Gasperini ha parlato così prima di Napoli-Roma:

"Sarà una partita di livello, tra due squadre tra le più forti del campionato. Il recupero di Cristante è importante, abbiamo giocato spesso con gli stessi uomini in quel reparto, ci rende una squadra più duttile quando c'è lui, può fare anche il centrocampista a due e non solo il vertice basso. Ci dà la possibilità di avere delle varianti"

Una partita così quanto può indirizzare una stagione?

"Un po' presto in termini definitivi ma se vinciamo oggi a Napoli sarebbe un passo ulteriore di consapevolezza e di forza, sarebbe una grande spinta"