Rino Gattuso a Sportmediaset ha parlato così dopo il clamoroso ko della sua Lazio contro il Mantova per 2-0: “Una batosta, ci metto la faccia, è giusto così. Zitti e pedalare, mi assumo le responsabilità. Sapevamo che abbiamo tanto lavoro da fare, ma si va avanti. Fa male, si deve chiedere scusa. 3 mesi fa si è giocata una finale, loro sono in B, ma si va avanti, responsabilità nostra. Ce la stanno mettendo tutta i ragazzi, dobbiamo migliorare in tanti aspetti, si va avanti.

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Oggi si cercano alibi, non si parla di mercato, si parla di chi era in campo. Troppo facile parlare di mercato e di chi manca. Ci mettiamo la faccia e vediamo cosa riusciamo a fare in questi giorni.

Brucia in questo momento, dobbiamo essere bravi. Occasioni ne abbiamo avute, ma nel primo tempo abbiamo fatto le cose a metà, non riuscivamo a essere aggressivi. Preferisco che i giocatori abbiano occasioni e le sbaglino. Per l’ambiente, giocare così… ma non deve essere un alibi, c’è da stare uniti e lavorare, solo così ne possiamo uscire.

Fabiani, ds della Lazio ai microfoni di Mediaset (Screen)

Gruppo unito? Lavorano bene, hanno voglia, abbiamo cambiato tanto. C’era Sarri che lavorava di reparto, stiamo provando qualcosa di diverso da 40 giorni, ma c’è grande voglia e disponibilità, questo è importante. Un boccone amaro, un cazzotto in faccia che abbiamo sentito. Speriamo di essere bravi e lavoriamo, sappiamo che fuori non sono contenti”.