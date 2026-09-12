La situazione con i tifosi? «Ci possiamo fare poco. Sono venuti a Formello grazie all'atteggiamento dei miei ragazzi, l'ho detto prima della partita. Noi dobbiamo continuare su questa strada. Possiamo fare poco, sappiamo che ci penalizza, perché uno Stadio senza tifosi non è calcio per me ma possiamo fare poco. Inutile parlarne, dobbiamo lavorare con serietà e poi vedremo cosa succederà». Gennaro Gattuso su DAZN ha parlato dopo il pari contro il Milan e si è soffermato sulla prestazione dei suoi ragazzi oltre che sulla questione dei tifosi.

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LA PARTITA «Nel secondo sono venuti fuori loro ci hanno messo in difficoltà con la loro qualità. Giocare come vogliamo giocare per 95 minuti è dura. Ci siamo abbassati nei primi minuti del secondo tempo, andavamo sui loro riferimenti, invece dovevamo fare gioco di reparto. Abbiamo fatto fatica ma ci sta. Siamo stati bravi a restare in campo perché 2 gol in 2 minuti potevamo prendere anche il terzo e il quarto. Ma non abbiamo mollato. Mi fa piacere vedere i ragazzi tristi nello spogliatoio, è importante. Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica. Ma sono soddisfatto, è una squadra viva, preferivo lo fosse fino al novantesimo, ma sono soddisfatto», ha detto ancora mister Gattuso.

Rispecchia la mentalità? È una squadra che sa giocare, l'abbiamo preparata bene, riduttivo parlare solo di mentalità. Siamo venuti a mancare nel secondo tempo nel palleggio, abbiamo subito loro, ma è una squadra che è un piacere allenare: stanno dando tanto. Non è facile giocare in uno stadio come se fosse pieno covid. Ci mancano maledettamente i nostri tifosi, i 45 mila spingono tanto e ci sta mancando. Complimenti ai miei ragazzi non solo per la mentalità per come si allenano e per come stanno entrando in campo», ha concluso il tecnico della Lazio.

(Fonte: DAZN)