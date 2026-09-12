«Sono d'accordo su quello che ha detto Gila. Primo tempo disastroso: abbiamo concesso troppo spazio alle spalle della prima pressione. Nel secondo tempo abbiamo messo in campo più energia e velocità ed è andata meglio, abbiamo controllato il ritmo e fermato il gioco quando serviva farlo. Nel secondo tempo è stata una partita completamente diversa. Portiamo a casa un punto, ma dobbiamo fare meglio: non si può giocare solo un tempo».

Questo in sostanza il pensiero di Amorim sul pari del suo Milan con la Lazio.

Modric nel Milan

L'allenatore rossonero ha parlato anche di Modric: «Se il Milan può reggere la sua presenza in campo? Sì, il Milan può giocare con Modric. Ma deve fare un certo tipo di partita. Con una corsa avanti e indietro non è la sua partita e con Musah è stato messo per avere un passo diverso in mezzo al campo. Modric era troppo a ridosso della linea difensiva e c'erano pochi giocatori a costruire tra le linee. Per giocare con Luka dobbiamo trasformare la gara in un dominio di possesso e controllo. Se la trasformiamo in una gara di corsa per lui è difficile», ha spiegato.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Su Moreira che ha segnato una doppietta e su altri protagonisti ha spiegato invece: «L'idea di metterlo era per avere un giocatore più offensivo e cercare di recuperare la partita. Quindi, con il piede sinistro, a volte, è preferibile avere Moreira lì. Ma ad essere sincero, non stavo pensando al piede per i cross. Stavo pensando al passo e all'idea di schierare un altro esterno in campo. Ramos ha cambiato marcia? Migliorerà anche lui ma dobbiamo portare più giocatori a ridosso dell'area. Con un lavoro diverso da parte dei trequartisti sicuramente migliorerà anche il suo rendimento».

(Fonte: DAZN)