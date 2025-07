Makelele gli ha fatto la domanda che forse in tanti avrebbero voluto fargli e che è tornata attuale ieri sera: "Come ha potuto il Real Madrid lasciarti andare via?". Achraf Hakimi, ex giocatore dell'Inter (approdato in nerazzurro dal Borussia Dortmund dove era arrivato nel 2018 dopo essersi formato nelle giovanili del club spagnolo. Ma con la prima squadra ha giocato solo 17 gare) ha vinto con il PSG la semifinale del Mondiale per Club eliminando proprio la squadra che lo ha scoperto. E ai microfoni di DAZN, l'ex giocatore gli ha proprio chiesto: "Ma come hanno fatto a lasciarti andare". Lui ha replicato con un po' di imbarazzo e sorridendo.