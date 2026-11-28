In un'intervista a Il Messaggero, l'ex allenatore dell'Inter - oggi opinionista di DAZN - ha parlato del campionato di Serie A. Â«Se Roma e Lazio possono davvero competere con la squadra nerazzurra? La Roma Ã¨ senza dubbio la squadra che ha ridotto maggiormente il gap con i campioni d'Italia, mentre la Lazio Ã¨ un capolavoro dell'allenatore e di squadra. Ad agosto era impronosticabile pensare di trovarla oggi in testa alla classificaÂ».

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«L'Inter Ã¨ ad oggi la nona difesa del campionato. Con questi numeri nessuna squadra ha mai vinto in Serie A. Credo che sia un problema mentale, l'Inter ha potenzialitÃ ben diverse in fase di non possesso ma ha giÃ sprecato tanti punti e deve invertire la sua rottaÂ».

Â«Della Roma mi ha stupito la crescita mentale. Ha affrontato in CL Real, United, PSG, non ha avuto timore reverenziale, Ã¨ una squadra che Ã¨ cresciuta tanto. La Lazio ha mostrato determinazione e convinzione si abbinano idee di gioco moderne e di grande spessore. A me sembra una squadra vera che occupa il campo con intensitÃ e qualitÃ . Tutti dicono che non reggerÃ . Ha sicuramente tanti scontri diretti da superare per confermarsi in cima e non ha le coppeÂ», ha detto ancora sulle romane.

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Le altre rivali dell'Inter

Â«Il Milan? Cresce di partita in partita e solo la Lazio ha fatto meglio nelle ultime otto. Cardinale Ã¨ molto vicino alla squadra. La Juve non deve sbagliare a Como per restare incollata alla zona Champions. La squadra di Fabregas mi piace tantissimo, in questo momento Ã¨ un mix di idee e risultati e l'attuale piazzamento in Champions Ã¨ esaltante. Quello che sta facendo Fabregas Ã¨ da stimolo e da esempio perchÃ¨ le idee supportate dagli investimenti hanno reso possibile tutto questo. Il Napoli nei titolari non Ã¨ inferiore a nessuno, ma deve ritrovare continuitÃ Â», ha aggiunto sulle altre rivali nerazzurre.