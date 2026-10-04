Ex compagni all'Inter, del mister e dei suoi inizi in nerazzurro ha parlato l'ex giocatore olandese
VIDEO / Altobelli: "Pio Esposito top, lo considero un mio erede. L'Inter in Champions..."
Â«Ãˆ arrivato in un momento difficile dell'Inter, dopo la finale di Champions persa, poi doveva andare al Mondiale per Club e non era facile. Poi lui ha iniziato male facendo quello che faceva l'altro allenatore e quindi ho parlato con lui e gli ho detto: 'Cris, devi cambiare le cose', devi sistemare le cose con la tua mentalitÃ , devi metterci del tuo in questa squadra. Poi ha cambiato le coseÂ». A margine dell'evento al Festival dello Sport di Trento dove Ã¨ stato protagonista, Wesley Sneijder ha parlato dell'arrivo di Chivu sulla panchina dell'Inter.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
«Ho visto anche un Chivu di corsa sul campo. Ed Ã¨ questo che mi piace di lui. Lui Ã¨ cosÃ¬: ha grinta, vuole vincere le partite, era cosÃ¬ da giocare, adesso anche come allenatore. Ora lui ha cambiato molto ma non Ã¨ facile quando cominci cosÃ¬. Ma Ã¨ riuscito a cambiare: sicuramente farÃ grandi cose con l'InterÂ», ha concluso l'ex giocatore nerazzurro a proposito del suo ex compagno.
Â© RIPRODUZIONE RISERVATA