Â«Ãˆ arrivato in un momento difficile dell'Inter, dopo la finale di Champions persa, poi doveva andare al Mondiale per Club e non era facile. Poi lui ha iniziato male facendo quello che faceva l'altro allenatore e quindi ho parlato con lui e gli ho detto: 'Cris, devi cambiare le cose', devi sistemare le cose con la tua mentalitÃ , devi metterci del tuo in questa squadra. Poi ha cambiato le coseÂ». A margine dell'evento al Festival dello Sport di Trento dove Ã¨ stato protagonista, Wesley Sneijder ha parlato dell'arrivo di Chivu sulla panchina dell'Inter.

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«Ho visto anche un Chivu di corsa sul campo. Ed Ã¨ questo che mi piace di lui. Lui Ã¨ cosÃ¬: ha grinta, vuole vincere le partite, era cosÃ¬ da giocare, adesso anche come allenatore. Ora lui ha cambiato molto ma non Ã¨ facile quando cominci cosÃ¬. Ma Ã¨ riuscito a cambiare: sicuramente farÃ grandi cose con l'InterÂ», ha concluso l'ex giocatore nerazzurro a proposito del suo ex compagno.