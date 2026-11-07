«Quando si vince è bello ma c'è anche modo e modo di vincere e questa sera lo abbiamo fatto con personalità e qualità e giocando un'ottima gara». Così Gian Piero Gasperini, su DAZN, ha commentato la vittoria della sua Roma sul Sassuolo.

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-Prossimo step di crescita della Roma al rientro delle Nazionali?

Spero di ritrovarli così come li abbiamo lasciati. Anche se le Nazionali a noi non possono piacere, interrompono di nuovo il campionato anche se solo per una settimana. Le Nazionali mi piacciono quando giocano qualcosa di importante: qualificazioni, Europei, Mondiali, per delle amichevoli in fondo o partite di poca consistenza ti dispiace perdere tanti giocatori anche se per loro indossare la maglia della Nazionale è un traguardo e un qualcosa che dà prestigio e consapevolezza.

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-Da sosta a sosta come è stato gestire le risorse? Questo ciclo di partite le ha dato conferma che la Roma è a livello altissimo e deve integrare a gennaio con qualcosa?

Intanto è difficile giocare 9 partite in 27 giorni e non vale solo per noi. Abbiamo avuto tanti scontri duri con Como e Napoli, in CL con Real e Manchester, partite durissime. La gestione non è stato un problema, è stata ruotata tutta la rosa e c'è un minutaggio equilibrato. Questo è servito a dare un po' di consapevolezza e valore un po' a tutti. Come sempre però è un problema quando ti capitano gli infortuni. Noi abbiamo avuto Svilar fuori 9 partite, Cristante, Koné, Dybala: poi a turno rischi di perdere i giocatori. La rosa è competitiva così ma numericamente non è tra le più voluminose. Abbiamo avuto infortuni non molto lunghi e non troppi: 3-4 al massimo.

(Fonte: DAZN)