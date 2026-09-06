«La partita l'abbiamo fatta. Prima sentivo che il Milan ha perso troppo palloni ma perché la Jvue è stata sempre a pressare e ha tentato di alzare il ritmo di continuo. Chiaro che bisogna migliorare sulle scelte che si fanno. Ma in queste partite qui non c'è la possibilità di chiedere permesso: non si aspetta di essere invati, si va lì e ci si prende quello che ci si vuole prendere se vogliamo alzare il nostro mirino». Luciano Spalletti ha commentato così il pareggio contro il Milan.

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L'allenatore ha parlato anche di Kolo Muani e ha detto: «Si sale sul suo carro e poi si vede dove ci ha portato. Io salgo sul suo carro andandolo a scegliere come punta, ci rimango e ci resto fino a fine campionato. Poi vedremo dove ci ha portato questo carro».

«È mancata l'ultima scelta fatta in maniera giusta, dobbiamo migliorare su questo e sulla costruzione. Ci siamo presentati tante volte là davanti: ci sono particolari e piccolezze girate male ma che potevano avere uno sviluppo differente. Trovo una squadra che ha avuto il coraggio di continuare perché non meritava di andare sotto ed è rimasta con la stessa faccia e la stessa identità. Siamo alla terza partita, contro una grandissima squadra. Noi possiamo diventarlo perché lo abbiamo fatto vedere. Sono fiducioso e faccio i complimenti ai miei ragazzi per quello che hanno dimostrato», ha aggiunto.

(Fonte: DAZN)