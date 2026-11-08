«Questo punto ce lo prendiamo alla grande perchÃ© sinceramente nove vittorie e due pari a inizio anno nessuno se lo aspettava. Siamo venuti al Maradona in un momento di difficoltÃ per il Napoli e quindi per loro sarebbe stata la partita della vita. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e potevamo segnare qualche gol in piÃ¹. Poi nel secondo tempo loro sono cresciuti e hanno fatto venti minuti da grande squadra e poi da metÃ del secondo tempo abbiamo riequilibrato la gara. Questo Ã¨ un punto veramente importanteÂ».

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-La scatola con Gattuso, che c'Ã¨ di diverso dagli altri anni?

Penso sia stato un fenomeno. Ha portato un allegria, una gioia, una voglia di essere protagonisti, attaccare, non stare nella nostra metÃ campo. Tutti i giocatori sono felici di allenarsi a Formello. Ha creato un bel gruppo e lo dimostra da inizio stagione. Salutiamo i tifosi della Lazio, ieri il saluto dei tifosi in stazione Ã¨ stato bellissimo e speriamo di rivederli presto.

(F0nte: DAZN)