VIDEO FCIN1908 / Malagò: "Mazzola? Avevo 10 anni, ci ha fatto innamorare del calcio. Grazie"

«Diecimila euro di multa alla Juve? Per pochi non ci può essere un discorso che coinvolge una intera società o un intero stadio». Il presidente Malagò si è soffermato, a margine del premio ricevuto da Panathlon International a Rapallo, sulla sanzione che il giudice sportivo ha inflitto alla Juve per la decisione di alcuni tifosi di non rispettare il minuto di silenzio indetto per onorare la memoria di Sandro Mazzola. Alcuni dei tifosi in Curva hanno preferito voltare le spalle al terreno di gioco. La sanzione per il club bianconero è stata di 10mila euro.

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Non posso aggiungere altro, perché credo non ci sia niente di peggio di un dirigente che si sostituisce a chi si occupa di giustizia, sportiva o ordinaria che sia», ha aggiunto il presidente della FIGC (che era anche presente ai funerali della leggenda nerazzurra).

Intanto stanno arrivando le partite della Nazionale di Mancini, il ct che lui stesso ha scelto per inaugurare, si spera, un nuovo corso per l'Italia dopo due qualificazioni ai Mondiali mancate. «Ottimisti sulla Nazionale? Lo siamo di natura, e soprattutto lo dobbiamo essere», ha detto a proposito degli Azzurri.

(Fonte: agenzia)