Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nel corso di una lunga intervista a Tuttosport, Massimiliano Mirabelli, ora al Padova, ha parlato anche di Hakan Calhanoglu, corteggiato dalla Juventus perché in scadenza di contratto con l'Inter.

Tra le tante operazioni chiuse in rossonero, ce n’è una che la inorgoglisce ancora oggi?

L’affare Calhanoglu. Senza alcun dubbio, la scommessa più bella e vincente della mia carriera. Parliamo di quello che, per me, resta ad oggi il centrocampista più completo d’Europa. Ha qualità incredibili, fuori dal comune».

Ci racconta da dove è nata quell’intuizione?

Ho iniziato a seguirlo quando lavoravo all’Inter. Non riuscimmo a prelevarlo dal Leverkusen per via di una causa in atto relativa a un suo doppio tesseramento in età minorile che gli costò la squalifica. Per questo parlo di “scommessa”: lo volli a tutti i costi al Milan anche se non giocava da un anno ed era, di fatto, finito fuori dai radar. Fui criticato tantissimo. Ma, ripeto, ero convinto di avere tra le mani un ragazzo dall’enorme potenziale. La discussione più grande, poi, riguardava il suo ruolo. Spendemmo ore con Montella e - successivamente - con Gattuso per capire in che porzione di campo potesse esprimersi al meglio. A Leverkusen aveva giocato dovunque: da mezzala, da trequartista e pure da esterno. Inizialmente, lo abbiamo fatto giocare sulla corsia di sinistra, col piede invertito, per permettergli di accentrarsi e andare al tiro. Ma per me era chiaro che avesse tutti i requisiti per diventare un grandissimo regista. Quando lo suggerii a chi di dovere mi diedero del pazzo...».

Da lì una serie di annate altalenanti, prima che il Milan decidesse di “regalarlo” a parametro zero all’Inter...

Non mi ci faccia pensare... Una roba indicibile, da non credere».

I discorsi con l’Inter per il rinnovo sembrano giunti su un binario morto. Tra i club alla finestra c’è pure la Juventus. Pensa che un colpo del genere potrebbe far svoltare il centrocampo bianconero?

Assolutamente sì, ne sono convinto. Al mio amico Carnevali - con lui la Juve è in ottime mani - direi di prenderlo subito, senza pensarci un secondo. Sarebbe un affare clamoroso per la Juve come per lo stesso Calhanoglu. Ai bianconeri manca un calciatore dalle sue caratteristiche».

Getty Images

Eppure c’è chi ne storcerebbe il naso all’idea di vedere la Juve ingaggiare un profilo che a gennaio andrà per i 33...

Per le qualità che ha può giocare e continuare a fare la differenza fino a 40 anni. Col passare degli anni acquisisce sempre più consapevolezza».

Che idea si è fatto sulla stagione dei bianconeri?

Ci sono diverse carenze, ma non si può di certo puntare il dito contro Spalletti, che è un grandissimo allenatore. Uno da Juve. Ecco, non so se si può dire lo stesso dei calciatori che allena. Credo che nessun tecnico farebbe meglio di lui con questi giocatori. Nemmeno Guardiola, che è il migliore in circolazione. Se Luciano dovesse centrare il quarto posto farebbe un miracolo. A questa squadra mancano profili degni della storia della Juve. Di ciò che ha rappresentato per anni e anni in Italia e in Europa. Calhanoglu sarebbe un innesto cruciale. Il primo tassello del puzzle. Poi, però, andrebbero aggiunti gli altri...».