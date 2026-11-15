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Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Massimiliano Mirabelli ha parlato della stagione della Juventus, lontana dai primissimi posti:

"Ci sono diverse carenze, ma non si può di certo puntare il dito contro Spalletti, che è un grandissimo allenatore. Uno da Juve. Ecco, non so se si può dire lo stesso dei calciatori che allena. Credo che nessun tecnico farebbe meglio di lui con questi giocatori. Nemmeno Guardiola, che è il migliore in circolazione. Se Luciano dovesse centrare il quarto posto farebbe un miracolo. A questa squadra mancano profili degni della storia della Juve. Di ciò che ha rappresentato per anni e anni in Italia e in Europa. Calhanoglu sarebbe un innesto cruciale. Il primo tassello del puzzle. Poi, però, andrebbero aggiunti gli altri…"

A cominciare dal terzino sinistro e dalla punta fisica, invocata per tutta l’estate da Spalletti. Per i bianconeri chi la convincerebbe di più tra Sorloth, Balogun e Scamacca?

"Dico l’azzurro: un giocatore importante che, a mio parere, non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. Chiunque punti su di lui farà bene, ma, ripeto: non basterà aggiungere un solo giocatore. La Juventus deve ricominciare a inserire talenti di un determinato tipo. Ci hanno abituato a dominare i campionati e ora fanno fatica a qualificarsi in Champions. Ma di cosa stiamo parlando?!".