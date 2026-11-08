Â«Cosa mi porto dietro da questo momento? I ragazzi hanno fatto una partita importante e non era semplice dopo due sconfitte. La azio ha fatto un buon primo tempo ma abbiamo avuto delle occasioni favorevoli. Nel secondo tempo Ã¨ stata un'altra partita, dobbiamo ripartire da questo. Dopo la sosta recupereremo un po' di giocatori e poi ne arriveranno sette di partite. La squadra alla fine si Ã¨ ricompattata, un piccolo mattoncino messo perchÃ© le partite durano 95 minuti. Nel secondo tempo la squadra ha fatto beneÂ». CosÃ¬ Massimiliano Allegri su DAZN, ha parlato del pari con la Lazio che arriva dopo le sconfitte con Juventus e Torino.

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«Un passo in piÃ¹? Siamo dietro in classifica ma c'Ã¨ tempo per recuperare. Col Milan abbiamo perso 11 punti in un mese e mezzo. Bisogna continuare, non siamo ancora fuori da Coppa Italia, CL e dalla lotta per i primi quattro posti. Bisogna affrontare i momenti difficili di una stagione con serenitÃ , lavorando seriamente, analizzando le cose che mancano, dando ordine e semplicitÃ alle cose. Noa-Lang con i tifosi? Quando si vince siamo tutti bravi, quando si perde lo siamo meno. Ma sono stati vicino alla squadra comunque e una cosa vorrei dire loro: quello che ha la squadra da dare tecnicamente e fisicamente lo fa. Poi potremo fare degli errori, ci sono momenti difficili, anche oggi abbiamo avuto palle clamorose. Serve recuperare energie in questa sosta e con ordine risaliremo la classifica. Io come sto? Sto bene, assolutamente. Fortunatamente di periodi cosÃ¬ ne ho passati pochi ma quando li ho passati abbiamo cercato di portare la barca in porto. A livello di serietÃ e professionalitÃ stiamo facendo il massimo e c'Ã¨ bisogno del massimo supportoÂ».

(Fonte: DAZN)