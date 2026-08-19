In un'intervista al Chiringuito, JosÃ© Mourinho, nelle ore in cui Ã¨ stato presentato dal Real Madrid, ha parlato di tre giocatori in particolare. MbappÃ©, Vinicius che ha rinnovato il contratto con il Real Madrid e Rodri che ha scelto alla fine il Barcellona nonostante un'offerta dal club di Perez.

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«MbappÃ© Ã¨ incredibile. A volte mi fa ridere durante gli allenamentiÂ», ha detto sul francese.

-PerchÃ©?

PerchÃ© Ã¨ semplicemente troppo bravo. Ãˆ di un altro livello. Non sta a me giudicare o analizzare quello che ha fatto la scorsa stagione. Una stagione strana, complicata per tutti. Alla fine, Ã¨ sempre la stessa storia. Arbeloa e Xabi si sono presi la colpa. Dico sempre che vincere o perdere Ã¨ una questione di tanti fattori. L'ho detto a tutti il â€‹â€‹mio primo giorno a Valdebebas, non solo ai giocatori: non accetto colpe o applausi per una sola persona. Non Ã¨ il mio stile. Molti hanno commesso errori l'anno scorso, non solo allenatori o giocatori. Quando mi parlate di MbappÃ©, preferisco pensare a quello che Kylian puÃ² essere ora. Un ragazzo che sarebbe potuto arrivare il 14 agosto e si Ã¨ presentato il 12 giÃ mi dice qualcosa. Il motivo per cui vuole presentarsi il 12 Ã¨ perchÃ© vuole giocare contro lo Schalke in condizioni decenti. Poi si allenerÃ come tutti gli altri, con lo stesso impegno, la stessa voglia di migliorare e in allenamenti duri.

-Vinicius ha rinnovato il suo contratto grazie a te?

Noâ€¦ Cosa? Grazie a me?

-Hai parlato con Vinicius?

Ovviamente ho parlato con lui, ma Vinicius si Ã¨ innamorato del Real Madrid. L'unica cosa che gli ho detto Ã¨ stata: "Vini, dove vuoi andare? Sei stato solo in Brasile e conosci solo il Real Madrid... Conosci il Real Madrid solo quando te ne vai. Quando te ne vai... sai cos'Ã¨ il Real Madrid. Non andartene. Non ne vale la pena". Penso che ha percepito la crescita del gruppo, il modo in cui abbiamo lavorato e ci siamo sviluppati, credo che questo lavoro gli abbia dato una sensazione molto importante. Questo ragazzo (Vinicius) Ã¨ un altro motore che Ã¨ un piacere vedere all'opera. Abbiamo molta qualitÃ .

-Manca Rodri a questa squadra?

No, non manca. Abbiamo soluzioni, abbiamo qualitÃ , abbiamo giocatori che si possono analizzare in base a ciÃ² che hanno fatto, ma mi piace pensare di avere la capacitÃ di migliorare i giocatori. Che un giocatore che oggi Ã¨ in un certo modo possa essere un giocatore diverso domani.

-Pensi che il BarÃ§a, con Rodri, abbia detto "lo porteremo via dal Real Madrid"?

No, non credo... Non lo so.

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-Hai parlato con lui?

SÃ¬, ho parlato con lui un paio di volte e il Real Madrid gli ha fatto un'ottima offerta. Credo ci sia un ottimo rapporto con il City. Senza negoziare con il City, il club ha contattato Rodrigo e gli ha fatto un'offerta importante. Lui aveva dei dubbi, ha esitato... e i suoi dubbi hanno generato dubbi anche in me. Ãˆ un giocatore straordinario ed Ã¨ stato molto professionale con noi, non ho nulla di negativo da dire. Ma il Real Madrid Ã¨ un club di tale calibro che non puÃ² permettersi giocatori che ci pensano due volte. Lo contatti e il giocatore ti chiede: "Quando devo venire?". Questo Ã¨ il concetto. Rodrigo Ã¨ stato molto professionale con noi; gli auguro il meglio. Non troppo, ovviamente. Ma gli auguro il meglio.

-Il Real Madrid ha bisogno di giocatori? Dovrebbe acquistarne altri?

No no.

Non ci saranno piÃ¹ acquisti?

Non sto dicendo che non ci saranno altri acquisti perchÃ© il mercato Ã¨ aperto, ma se mi chiedi direttamente se per me Ã¨ chiuso, sÃ¬. Ãˆ chiuso.

Infine su di lui l'allenatore ha detto: Â«Sono cambiato molto, come allenatore e persona, ma ho lo stesso DNA. Ovviamente, non posso nascondermi o cercare di essere qualcosa che non sono. Sono molto piÃ¹ maturo, meno emotivo e piÃ¹ controllato. Come sempre, imparo dai miei errori. Ma non rimpiango questo o quello, perchÃ© penso che rimpiangere qualcosa che Ã¨ successo nella vita non serva a nulla. Imparare dalle esperienze, sÃ¬. In questo lavoro di allenatore, credo che piÃ¹ esperienza abbiamo, piÃ¹ dÃ©jÃ vu proviamo, migliori diventiamoÂ».

(Fonte: Diario AS)