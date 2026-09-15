Nella conferenza stampa che ha tenuto in Lega, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini ha parlato dei giovani della sua squadra e in particolare gli è stato chiesto di un suo ex giocatore e di un calciatore della squadra di Pisacane. Entrambi sono finiti sulle scrivanie dell'Inter: il primo, Palestra, ci è passato ed è sembrato ad un passo dal club rossoblù. Il secondo, Romano, ora la società nerazzurra lo sta seguendo. Ieri hanno chiesto di lui anche a Dario Baccin, neo ds nerazzurro.

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La scelta di Romano

Queste le parole di Giulini su: «La differenza è che per fortuna Romano è nostro. Sono contento per Marco, so che ha un piccolo infortunio adesso ma gli auguro di riprendere al più presto perché è fondamentale per la Nazionale. Siamo contenti anche che Romano ha scelto l'Italia e sono sicuro che sarà protagonista fin da subito perché Mancini è un allenatore che nei giovani ha sempre creduto e noi lo sappiamo bene. Nicolò Barella ha iniziato con la Nazionale italiana con questo allenatore e con la maglia del Cagliari e sono contento che Romano potrà avere la stessa opportunità», ha detto anche ai microfoni dell'invitato di

(Fonte: fcinter1908.it)