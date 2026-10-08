Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

David Romero, attaccante argentino classe 2003, ha iniziato bene la stagione con il Parma segnando due gol nelle prime 4 partite di campionato.

Ora i gialloblù affronteranno sabato l'Inter a San Siro. Romero ha parlato ai microfoni di DSports Radio: "Era arrivato il momento di andare in Europa, ho l'età giusta. Non ho avuto dubbi quando è arrivata la chiamata del Parma. Al Talleres non ho giocato con continuità per problemi fisici e perché c'era tanta concorrenza, poi sono andato al Tigre e ho fatto molto bene lì"

Getty Images

"La Serie A è un campionato molto forte dal punto di vista fisico ma ci sono anche tanti spazi. Al Parma ci sono molti argentini e questo mi aiuta. Ci sono squadre forti come Inter e Roma che stanno facendo benissimo. Sono squadre così forti che possono rimontarti anche se sei avanti 2-0"

"In Serie A ci sono giocatori argentini come Nico Paz o Lautaro che stanno facendo benissimo. Nazionale argentina? Io lavoro per avere chance in futuro, potrei avere qualche possibilità ma devo migliorare sotto alcuni aspetti"