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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato così di Curtis Jones e dell'infortunio che terrà l'inglese lontano dai campi di gioco per quasi un mese: "Jones rischia di saltare 8-9 partite ma in ogni caso l'Inter è comunque attrezzata. Se pensiamo che quando non c'è stato Calhanoglu c'è stato Zielinski che può fare anche la mezzala. C'è Sucic che ha detto che vorrebbe giocare di più, c'è Stankovic che non l'abbiamo mai visto, c'è Mkhitaryan che ancora ne ha. Una squadra che fa il campionato per provare a vincerlo e fa anche la Champions League, deve avere 4 attaccanti e ha bisogno di tutti e 4. Bonny è quello più indietro a livello di minutaggio.

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Onestamente non capisco, anche se è vero che bisogna riempire i giornali o parlare tantissimo, il fatto di chiedere più minuti per Pio Esposito non ha tanto senso perché Pio Esposito sta giocando molto e perché Lautaro-Thuram sono una coppia fantastica e questo non toglie nulla alla forza di Esposito, che in Nazionale ha dimostrato le sue qualità. Thuram e Lautaro sono forti e c'è anche Bonny poi"

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Su Bisseck centrale contro il Parma

"Bisseck è il difensore più veloce dell'Inter, può fare anche il centrale anche se Akanji imposta meglio. Bisseck ha un motore che altri non hanno"