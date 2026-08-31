Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in occasione di una chiacchierata fatta con il podcast "Balla col Tir" ha parlato del calciomercato dell'Inter: «La squadra è stata rinforzata. La campagna acquisti era partita con qualche difficoltà. Io speravo tantissimo, tanto che ne avevo parlato con Marotta, nell'acquisto di Palestra ma è evidente che nel calcio italiano c'è una dimensione economica in cui fai fatica a fare colpi da 50, 60, 70 mln di euro. Però mi pare che alla fine abbiamo rimediato bene».

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«Quindi la squadra alla fine è stata rinforzata. Personalmente penso che si debba puntare più sul campionato perché la Champions è difficilissima. Andare avanti è difficilissimo. Parliamo di una competizione nella quale le squadre forti, come si è visto nella sfortunata finale con il PSG, hanno un'età talmente più bassa delle nostre che arrivi a fine campionato in maniera diversa. Mi sembra un sogno proibito. Ma fare meglio dell'anno scorso invece ci sta», ha detto anche il primo cittadino milanese.