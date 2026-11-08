Prima della sfida contro l'Inter ha parlato ai microfoni di DAZN il portiere che è un po' la

Eva A. Provenzano
fabregas conferenza (1)

VIDEO / Fabregas: "Come si ferma Thuram? Come lo fermi Lewandowski? Non so, ma se..."

Prima della partita contro l'Inter per il Como ha parlato su DAZN anche Robert Lynch Sánchez, portiere classe 1997 che oggi Fabregas schiera da titolare contro la formazione nerazzurra.

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Questo è quanto ha detto: «Sono fortissimi come squadra, anche quando vanno sotto e devono rimontare come hanno dimostrato già in altre partite quest'anno e l'anno scorso. Ma siamo forti anche noi. Non ti dico come giocheremo tatticamente, ma cercheremo di vincere e di portare a casa i tre punti».

(Fonte: DAZN)

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