Prima della partita contro l'Inter per il Como ha parlato su DAZN anche Robert Lynch Sánchez, portiere classe 1997 che oggi Fabregas schiera da titolare contro la formazione nerazzurra.

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Questo è quanto ha detto: «Sono fortissimi come squadra, anche quando vanno sotto e devono rimontare come hanno dimostrato già in altre partite quest'anno e l'anno scorso. Ma siamo forti anche noi. Non ti dico come giocheremo tatticamente, ma cercheremo di vincere e di portare a casa i tre punti».

(Fonte: DAZN)