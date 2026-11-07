Su Dazn, alla fine della partita contro la Roma persa tre a zero, Sebastiano Esposito - attaccante neroverde ed ex Inter - ha analizzato le difficoltà incontrate insieme alla sua squadra.

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-Da un lato la conferma in Nazionale, dall'altro le difficoltà di uscire da questo momento per il Sassuolo. Ti chiedo come mai...

Sono contento della Nazionale ma in questo momento faccio fatica a pensarci e ci penserò da domani in poi. Purtroppo non si riesce a trovare una via, l'unica strada è quella di lavorare più forte, pedalare ancora più forte, non si può dare la colpa a qualcuno, non ci sono alibi e non ci farebbe bene.

-Intanto complimenti perché sei diventato un giocatore diverso. Poi ti dico che stasera ti ho visto battagliare contro tutti: stai cercando di dare un segnale importante?

Grazie dei complimenti, ma in questo momento ci sono anche io. Non posso tirarmi fuori da questo momento o dal gruppo squadra: se sta andando cossì è colpa anche mio. Sto provando con la rincorsa, che fa parte delle mie caratteristiche, a dare qualcosa in più. Ma questo qualcosa in più in questo momento non si vede perché tutti noi, nessuno escluso, deve dare di più. Mi può aiutare che negli ultimi anni ho giocato per l'obiettivo salvezza e so che per salvarti è dura, soprattutto quando sei in un momento del genere è difficile alzare la testa. Come ho detto prima bisogna però lavorare più degli altri.

(Fonte: DAZN)