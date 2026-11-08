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Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Fiorentina-Juventus, Luciano Spalletti ha parlato così del match del Franchi:

"Ogni tanto ci affoghiamo in un bicchiere d'acqua e perdiamo sicurezza, tranquillità nelle giocate, abbiamo ripreso gol dopo poco senza far bene uno slittamento in difesa. Abbiamo avuto una bella reazione ma non siamo costanti come rendimento individuale, si fa 10 minuti bene una cosa, poi ci manca quell'altra situazione successiva, non si riesce ad essere continui"

Gol subiti

Getty Images

"Problema Caratteriale? A volte si subisce senza agire, l'eseguire qualcosa toglie il dubbio. Quando si rimane nel dubbio, se non si sceglie mai e non si va mai... Bisognava attaccare quello che aveva la palla sul secondo gol, non riescono a portare a casa qualcosa di importante perché hanno sempre dubbi"

Mancata un po' di presenza in area?

"La scelta che ho fatto era perché loro ti vengono ad aggredire e volevo andare diretto sulla punta. Woltemade ha fatto vedere di avere qualcosa di più anche se la palla addosso non è la sua qualità primaria, è uno di palleggio, di relazione con la squadra però deve fare lui questo lavoro, Kolo Muani ha fatto un grande lavoro, ora sta un po' meglio, con questa verve ritrovata porta a casa le prestazioni, prima si muoveva meno"

Rigore Joao Mario?

"Non lo so, posso avere una domanda di riserva? Non ho bisogno di rivederlo, l'ho già visto in campo"