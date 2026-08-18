L'Inter ha ufficializzato Djed Spence il 15 agosto. Un'operazione di poco superiore ai 30 mln di euro più bonus nonostante il Tottenham inizialmente, subito dopo il Mondiale, chiedesse una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

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L'ex difensore del Tottenham, Alan Hutton, ha parlato ai microfoni di BOYLE Sports proprio della trattativa Spence: "Il Chelsea, il Liverpool e lo United avrebbero potuto prendere Spence, non stiamo parlando di cifre clamorose che stiamo vedendo per altri giocatori in questa estate.

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L'Inter lo ha acquistato per 30 mln. Com'è possibile che club come Chelsea, Liverpool o United non lo abbiano preso in considerazione per quella cifra?"

(Liverpool Echo)